На Прикарпатті мікроавтобус насмерть збив пішохода. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 18 год. 30 хв., між населеними пунктами с. Одаї та с. Марківці Тисменицького району.

Як наразі встановлено правоохоронцями, 26-річний мешканець Чернівецької області, керуючи автомобілем марки "Мерседес-Спринтер", рухаючись автодорогою Н-10 “Стрий-Чернівці”, на вказаному відрізку дороги, вчинив наїзд на 37-річного пішохода, також жителя Чернівецької обл., який рухався по проїжджій частині дороги.

Внаслідок ДТП пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. За результатами проведеного медосвідчення водій – тверезий.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області