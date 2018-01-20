У Краматорську молода дівчина кинулась з ножем на знайомого

У Краматорську молода дівчина кинулась з ножем на знайомого

08:40 20.01.2018
  • У Краматорську молода дівчина кинулась з ножем на знайомого
  • У Краматорську молода дівчина кинулась з ножем на знайомого

Вночі на лінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера «швидкої» про те, що один з пацієнтів медиків отримав вогнепальне поранення.

Оперативно прибувши на місце події, патрульні виявили бійку, а от факт вогнепального поранення не підтвердився. Одна з учасниць сварки, 22 –річна громадянка, тримала в руках ніж та ймовірно поранила іншого учасника конфлікту.

Патрульні швидко роззброїли дівчину.

Як розповіла дружина пораненого, яка теж знаходилась на місці події, перепалка виникла на грунті алкогольного сп’яніння.

Лікарі допомогли пораненому чоловіку, а патрульні забезпечили охорону місця події до прибуття слідчих.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Краматорська та Слов'янська

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