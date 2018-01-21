На Харківщині раніше судимий молодик жорстоко пограбував пенсіонера

На Харківщині раніше судимий молодик жорстоко пограбував пенсіонера

09:00 21.01.2018
  • На Харківщині раніше судимий молодик жорстоко пограбував пенсіонера
  • На Харківщині раніше судимий молодик жорстоко пограбував пенсіонера
  • На Харківщині раніше судимий молодик жорстоко пограбував пенсіонера
  • На Харківщині раніше судимий молодик жорстоко пограбував пенсіонера

До чергової частини Балаклійського відділу поліції звернувся 81-річний чоловік.

Він повідомив, що вночі до його будинку вдерся невідомий. Зловмисник розбив вікно, проник до кімнати та напав на пенсіонера. Погрожуючи ножем, злодій відібрав у чоловіка усі заощадження - 200 гривень, які у нього залишились від пенсії.

За словами начальника Балаклійського відділу поліції Сергія Зінчука, завдяки оперативним діям працівників сектору карного розшуку зловмисник швидко був затриманий.

Ним виявився раніше судимий 19-річний хлопець. Під час проведення слідчих дій потерпілий впізнав нападника.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та утримується в ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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