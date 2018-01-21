На Львівщині загадково зникли безвісти батько та маленький син. ФОТО

На Львівщині загадково зникли безвісти батько та маленький син. ФОТО

00:00 21.01.2018
  • На Львівщині загадково зникли безвісти батько та маленький син. ФОТО
  • На Львівщині загадково зникли безвісти батько та маленький син. ФОТО
  • На Львівщині загадково зникли безвісти батько та маленький син. ФОТО

У Червоноградський відділ поліції за допомогою звернулася 44-річна львів’янка. Жінка повідомила, що 30-річний Назар Володимир Романович та його 6-річний син Назар Михайло Володимирович, які проживають у Львові, 13 січня виїхали із села Конотопи, Сокальського району, після чого на зв’язок не виходять і їхнє місцезнаходження невідоме.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство з відміткою «зникнення безвісті») Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють місцезнаходження зниклих і звертаються до усіх, хто володіє будь-якою корисною інформацією – повідомте у найближчий відділ поліції, або зателефонуйте на оперативну лінію 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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