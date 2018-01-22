Поліція Вінниччини просить допомоги у встановленні особи загиблої у ДТП жінки. ФОТО
Поліція Вінниччини просить допомоги у встановленні особи загиблої у ДТП жінки. ФОТО
Допоможіть встановити особу загиблої в ДТП жінки!!!
Автопригода сталась 10 січня в період часу з 17.40 до 17.50 на 507 км автошляху «Стрій – Кропивницький - Знам’янка», поблизу с. Степанівка. Водій транспортного засобу завдав жінці-пішоходу смертельних ушкоджень та з місця пригоди втік.
Від отриманих ушкоджень жінка померла на місці події, документів при ній не було.
Під час огляду потерпілої поліцією виявлено її фото.
Прикмети жінки: 35-40 років, темне волосся.
Поліція звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо загиблої особи, повідомляти за телефонами: (0432) 59-44-60, 59-44-63, 59-40-99 або на 102.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області