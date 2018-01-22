Поліція Вінниччини просить допомоги у встановленні особи загиблої у ДТП жінки. ФОТО

Поліція Вінниччини просить допомоги у встановленні особи загиблої у ДТП жінки. ФОТО

00:00 22.01.2018

Допоможіть встановити особу загиблої в ДТП жінки!!!

Автопригода сталась 10 січня в період часу з 17.40 до 17.50 на 507 км автошляху «Стрій – Кропивницький - Знам’янка», поблизу с. Степанівка. Водій транспортного засобу завдав жінці-пішоходу смертельних ушкоджень та з місця пригоди втік.

Від отриманих ушкоджень жінка померла на місці події, документів при ній не було.

Під час огляду потерпілої поліцією виявлено її фото.

Прикмети жінки: 35-40 років, темне волосся.

Поліція звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо загиблої особи, повідомляти за телефонами: ‎(0432) 59-44-60, 59-44-63, 59-40-99 або на 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Правоохоронці бояться громадського тиску у справі вбивства Ірини Ноздровської
09.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба скасувати АТО та ввести воєнний або надзвичайний стан на Донбасі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.