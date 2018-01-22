У ДТП на Миколаївщині постраждала молода киянка та загинула ії матір. ФОТО

У ДТП на Миколаївщині постраждала молода киянка та загинула ії матір. ФОТО

06:08 22.01.2018
  • У ДТП на Миколаївщині постраждала молода киянка та загинула ії матір. ФОТО
  • У ДТП на Миколаївщині постраждала молода киянка та загинула ії матір. ФОТО

Напередодні, близько 12:20, на трасі Н-24 поблизу смт. Олександрівка Вознесенського району відбулось зіткнення вантажного автомобіля МАN та легковика Suzuki, за кермом якого перебувала 20-річна мешканка Києва, після чого Suzuki виїхав за межі проїзної частини, у кювет.

Внаслідок автоаварії 40-річна пасажирка легкового автомобіля загинула на місці, а водій, її донька, із різними травмами госпіталізована.

Водій вантажівки не постраждав. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Призначено проведення відповідних експертних досліджень.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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