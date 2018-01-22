Браконьєра, який застрелив двох косуль, затримано на Сумщині. ФОТО

Збитків на суму більше ніж у 60 тисяч гривен спричинив 29-річний житель Шостки, вполювавши на території одного з лісогосподарств двох диких тварин. Чоловіка працівники поліції застали під час розбирання тушок. Тепер йому загрожує не лише кримінальна відповідальність, а й відшкодування всіх завданих державі збитків.

На лінію «102» надійшло повідомлення від випадкового перехожого про те, що в одному з гаражних кооперативів міста невідомий оббіловує тушу козулі. На вказане місце одразу була направлена група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.



«Вбитих козуль виявилось дві, - говорить Валерій Строкач, начальник Шосткинського відділу поліції. - Тушку однієї 29-річний підозрюваний вже розділив на частини, а інша була підвішена на дереві для розбирання».

Під час проведення необхідних слідчих дій молодий , чоловік добровільно видав правоохоронцям дві одиниці мисливської зброї та дозволи на її зберігання і носіння.



За словами підозрюваного, тварин він застрелив на полі в Ямпільському районі і власним автомобілем привіз у Шостку.



Голова Шосткинської районної організації українського товариства мисливства і рибалок говорить, що діями браконьєра було завдано збитків державі на суму понад 60 000 гривень. Крім того, полювання на цих тварин зараз заборонено, адже вони паруються та навесні повинні принести потомство.



Наразі туші тварин передані на зберігання до одного зі спеціалізованих мисливських товариств, зброя знаходиться на відповідальному зберігання у Шосткинському відділі поліції.



Стосовно браконьєра відкрите кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 248 КК України (незаконне полювання). За вчинене йому загрожує чималий штраф або обмеження волі до трьох років. Крім того, йому доведеться відшкодувати нанесений державі збиток в розмірі більше 60 000 гривен – по 32 тисячі за кожну вбиту тварину.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

