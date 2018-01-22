У Києві службовий пес допоміг затримати злодіїв, які обікрали таксиста. ФОТО

Вранці до чергової частини Дарницького управління поліції звернувся водій таксі, який повідомив, що його обікрали. На місце події прибула слідчо-оперативна група управління.

Потерпілий розповів правоохоронцям, що повертався з останнього виклику. Його зупинили двоє молодих чоловіків, яких він привіз за вказаною адресою. Висадивши пасажирів, він виявив відсутність своєї виручки.

Для розшуку крадіїв залучалися кінологи. Службова вівчарка почала працювати за слідом. Менше ніж за півгодини пес привів оперативників до помешкання зловмисників.

У квартирі поліцейські затримали двох чоловіків. Ними виявилися безробітні 32- річний місцевий мешканець та 44-річний громадянин іншої держави, який приїхав у гості до товариша.

Зловмисники зізналися в скоєному злочині.

Слідчим відділом управління поліції в Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві