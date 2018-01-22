На Одещині дідусь переплутав ремонтників із крадіями та вчинив стрілянину. ФОТО

На Одещині дідусь переплутав ремонтників із крадіями та вчинив стрілянину. ФОТО

На Одещині дідусь переплутав ремонтників із крадіями та вчинив стрілянину. ФОТО

На Одещині дідусь переплутав ремонтників із крадіями та вчинив стрілянину. ФОТО

На Одещині дідусь переплутав ремонтників із крадіями та вчинив стрілянину. ФОТО

На Одещині дідусь переплутав ремонтників із крадіями та вчинив стрілянину. ФОТО

Подія сталася у с.Долинівка Арцизького району.

На одній з вулиць населеного пункту проводився ремонт лінії електромереж, пошкодженої внаслідок стихійного лиха. Аби відновити подачу електроенергії, працівники районної електричної станції спилювали гілки дерев біля будинку місцевого мешканця.

У цей час 68-річний господар вийшов у двір і почав вимагати припинення ремонтних робіт.

Почалася сварка, в ході якої чоловік виніс з будинку мисливську рушницю і вистрілив з неї у землю.

Внаслідок пострілу ніхто не постраждав.

На місце події було викликано працівників поліції. Правоохоронці вилучили рушницю, дозволу на яку у чоловіка не виявилося.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області