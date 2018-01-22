На Одещині дідусь переплутав ремонтників із крадіями та вчинив стрілянину. ФОТО
На Одещині дідусь переплутав ремонтників із крадіями та вчинив стрілянину. ФОТО
Подія сталася у с.Долинівка Арцизького району.
На одній з вулиць населеного пункту проводився ремонт лінії електромереж, пошкодженої внаслідок стихійного лиха. Аби відновити подачу електроенергії, працівники районної електричної станції спилювали гілки дерев біля будинку місцевого мешканця.
У цей час 68-річний господар вийшов у двір і почав вимагати припинення ремонтних робіт.
Почалася сварка, в ході якої чоловік виніс з будинку мисливську рушницю і вистрілив з неї у землю.
Внаслідок пострілу ніхто не постраждав.
На місце події було викликано працівників поліції. Правоохоронці вилучили рушницю, дозволу на яку у чоловіка не виявилося.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області