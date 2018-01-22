Подробиці ДТП нв Рівненщині, в якій загинули іноземець та немовля. ФОТО

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася днями, близько 11 години, на автодорозі «Устилуг-Луцьк–Рівне» у селі Зоря Рівненського району.

Поліцейські на місці події з’ясували, що 35-річний громадянин Республіки Польща, керуючи автомобілем «Volkswagen Passat», не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем.

У результаті ДТП водій легковика загинув на місці події.

У салоні іномарки перебувало ще троє пасажирів: подружжя із села Бронники та їхня десятимісячна дитина. Усі вони отримали травми та були доставлені до медзакладу. Попри вжиті реанімаційні заходи врятувати життя немовляті лікарям не вдалося.

Подружжя госпіталізували у реанімаційне відділення. За словами лікарів, стан чоловіка критичний.

Водій вантажівки не постраждав.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Транспортні засоби поміщені на спемайданчик Рівного.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області