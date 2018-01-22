Поліція Рівненщини розслідує причини смертельної ДТП у селі Сатиїв

О 19:25 до поліції повідомив39-річний водій, що в селі Сатиїв він здійснив наїзд на чоловіка, який лежав на проїзній частині дороги.

Водій «CitroenJumpy»,житель Сатиєва, пояснив правоохоронцям, що,рухаючись на спуску, помітив чоловіка, який лежав на дорозі. Через ожеледицю йому не вдалося загальмувати і він допустив на нього наїзд.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 33-річного місцевого жителя. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить орієнтовний час і остаточну причину смерті.

Під час освідчення водія на стан алкогольного сп’яніння «Драгер» показав 1,71 проміле, що більше ніж у вісім разів перевищує допустиму норму.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, встановлюютьусі обставини події. Автомобіль поміщений на спецмайданчикміста Дубно.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області