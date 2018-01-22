На Дніпропетровщині у задимленному будинку знайдено тіло власниці. ФОТО

О 07:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку у селищі Новопокровка на вулиці Центральній.

До місця виклику направлено рятувальників МПК № 1 селища Новопокровка.

Пожежа виникла в кімнаті приватного одноповерхового житлового будинку. На час прибуття підрозділу, вогнем охоплено приміщення та дах будинку. Під час гасіння пожежі виявлено тіло мешканки будинку 1939 року народження. Площа пожежі склала 40 кв.м. Вогнем знищено домашнє майно, кімната та дах будинку. Причина виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Пожежа локалізована о 07:55, а о 09:05 ліквідовано.

До гасіння пожежі було залучино 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу МПК № 1 смт Новопокровка.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області