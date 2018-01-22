У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який порізав родича. ФОТО

У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який порізав родича. ФОТО

12:20 22.01.2018
  • У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який порізав родича. ФОТО
  • У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який порізав родича. ФОТО
  • У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який порізав родича. ФОТО

До чергової частини надійшло повідомлення про доставляння до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги 37-річного чоловіка із проникаючим ножовим пораненням грудної клітини.

В ході проведених заходів поліцейські затримали 21-річного пасинка потерпілого.

Встановлено, що напередодні 21-річний чоловік з друзями вживав спиртні напої. А коли повернувся додому, між ним та вітчимом стався конфлікт. В ході сварки зловмисник побив чоловіка та наніс потерпілому удар кухонним ножем у спину. На теперішній час стан здоров’я 37-річного чоловіка стабільний.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

На даний час зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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