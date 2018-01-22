Під час ДТП на Буковині розбилась іномарка, троє людей у лікарні. ФОТО

Під час ДТП на Буковині розбилась іномарка, троє людей у лікарні. ФОТО

14:00 22.01.2018
  • Під час ДТП на Буковині розбилась іномарка, троє людей у лікарні. ФОТО
  • Під час ДТП на Буковині розбилась іномарка, троє людей у лікарні. ФОТО
  • Під час ДТП на Буковині розбилась іномарка, троє людей у лікарні. ФОТО
  • Під час ДТП на Буковині розбилась іномарка, троє людей у лікарні. ФОТО

Автопригода сталася приблизно о 05-й годині ранку у селі Чортория по вулиці Головній.

23-річний житель села Глинниця, керуючи автомобілем марки «Опель Астра» на іноземній реєстрації, допустив виїзд за межі проїздної частини, що призвело до з’їзду транспортного засобу у кювет.

Внаслідок ДТП водій «Опелю» та 23-річна жителька сусіднього села отримали закриті переломи, а 19-річний односелець водія - травми голови. Всі потерпілі були госпіталізовані до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги.

За попередньою інформацією, водій не дотримався безпечної швидкості руху, що й призвело до аварійної ситуації.

За фактом ДТП відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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