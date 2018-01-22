Молода жінка при загадкових обставинах зникла у Миколаєві. ФОТО

Молода жінка при загадкових обставинах зникла у Миколаєві. ФОТО

15:20 22.01.2018
  • Молода жінка при загадкових обставинах зникла у Миколаєві. ФОТО
  • Молода жінка при загадкових обставинах зникла у Миколаєві. ФОТО

Інгульським відділом поліції ГУНП в Миколаївській області розшукується безвісно зникла місцева мешканка Кравченко Катерина Григорівна 1995 р.н., яка 21.12.2017 пішла з дому та до теперішнього часу її місцезнаходження не відомо.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся довге пряме, очі темні, брови дугоподібні, губи тонкі.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють інформацією про місцезнаходження розшукуваної повідомити до Інгульського відділу поліції за адресою: м. Миколаїв, вул. 12 Поздовжня, 42 А, або тел. (0512)21-61-11, 21-61-92, 21-61-96 або «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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