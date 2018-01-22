На Тернопільщині один водій збив пішохода, а інший врізався у бордюр. ФОТО

На Тернопільщині один водій збив пішохода, а інший врізався у бордюр. ФОТО

На Тернопільщині один водій збив пішохода, а інший врізався у бордюр. ФОТО

Пішохода на дорозі збив водій автомобіля CHERY ELARA. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на трасі Татарів-Косів-Коломия-Борщів-Кам'янець-Подільський. До медзакладу з травматичним шоком потрапив житель села Сапогів Борщівського району, 1964 року народження.

У нього лікарі констатували скальповану рану правої гомілки, рвані рани повіки та стегна, травми коліна та інші ушкодження. За попередньою інформацією, потерпілий рухався проїжджою частиною дороги на зустріч транспорту.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Ще одну автопригоду з потерпілими зареєстрували працівники поліції в Заліщицькому районі. Близько 21:20 житель села Рожанівка, керуючи автомобілем ВАЗ-2105, не впорався з керуванням, не врахував дорожньої ситуації та врізався в бордюр. В результаті удару транспорт перекинувся. Трапилася аварія на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече в селищі Товсте.

До лікарні потрапили пасажири легківки. У одного потерпілого струс головного мозку, в іншого - відкрита черепно-мозкова травма та перелом тім'яної кістки.

Обидві автопригоди внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 ККУ. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області