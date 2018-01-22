Сергій Князєв підтвердив факт поранення трьох поліцейських у Бердянську. ФОТО

Сергій Князєв підтвердив факт поранення трьох поліцейських у Бердянську. ФОТО

14:08 22.01.2018
  • Сергій Князєв підтвердив факт поранення трьох поліцейських у Бердянську. ФОТО
  • Сергій Князєв підтвердив факт поранення трьох поліцейських у Бердянську. ФОТО

Зараз медики борються за їх життя. Про це повідомив Голова Національної поліції Сергій Князєв.

Сергій Князєв повідомив, що сьогодні, 22 січня після 9-ї години ранку у Бердянську Запорізької області троє оперативників карного розшуку проводили оперативно-розшукові заходи щодо криміногенного елементу.

Під час відпрацювання зловмисник застосував гранату. У результаті вибуху троє поліцейських отримали тяжкі осколкові поранення.

«Медики борються за їхнє життя. На жаль, вимушений констатувати, що часто ціною здоров’я та життя працівників поліції забезпечуємо безпеку наших громадян у державі», – зазначив Сергій Князєв.

Усього від моменту створення Національної поліції України при виконанні службових обов’язків отримали поранення 1197 поліцейських, з них 38 – у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. 24 працівника поліції – загинули, з них чотири – в зоні АТО.

За матеріалами Департаменту коммунікації Національної поліції

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