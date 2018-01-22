У Луцьку поліцейські затримали ініціатора нічної стрілянини

У Луцьку поліцейські затримали ініціатора нічної стрілянини

20:00 22.01.2018
  • У Луцьку поліцейські затримали ініціатора нічної стрілянини
  • У Луцьку поліцейські затримали ініціатора нічної стрілянини

Сьогодні вночі співробітники КОРДу затримали 53-річного лучанина, який на вулиці міста стріляв із мисливської рушниці. У дію ввели поліцейську операцію під умовною назвою «Грім». Потерпілих немає.

Близько 02 години ночі в чергову частину Луцького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ланова в обласному центрі Волині невідомий у стані алкогольного сп’яніння стріляє із мисливської рушниці.

На місце події відразу прибули керівництво ГУНП в області, слідчо-оперативні групи ГУНП та Луцького відділу поліції, співробітники КОРДу, вибухотехнічного відділу, патрульні поліцейські. У дію ввели поліцейську операцію під умовною назвою «Грім».

У результаті проведення спеціальної операції співробітники КОРДу затримали правопорушника. Ним виявився 53-річний лучанин. Мисливську рушницю «ТОЗ-63» вилучили. Потерпілих немає. Вогнепальну зброю поліцейські не застосовували.

«Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Мова йде про хуліганство. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі», – повідомив начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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