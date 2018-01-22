У Рівному невідомі підступно підпалили іномарку. ФОТО

Повідомлення про те, що на вулиці Першого Травня у селі Зоря горить автомобіль до поліції повідомили сьогодні, 22 січня, близько четвертої ранку.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що автомобіль «Hyundai H1» був припаркований у дворі багатоповерхівки і належить 33-річному місцевому жителю. Вогнем знищено моторний відсік та салон транспортного засобу.

Відповідно до акту про пожежу, наданого рятувальниками, попередньою причиною займання автомобіля є підпал. Утім, остаточну причину встановлюватиме експертиза, призначена у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна, шляхом підпалу).

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області