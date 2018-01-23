У Запоріжжі таксист допоміг патрульним затримати грабіжника. ФОТО

Виклик про грабіж на проспекті Соборному отримали патрульні о 21:26 години. Заявниця повідомляла, що в неї з рук невідомий чоловік, вирвав сумку з рук в якій знаходились гроші 1 900 гривень та мобільний телефон.

Спочатку вона побігла за ним, але нападник вдарив жінку ногою та повалив на дорогу. Через стан здоров’я потерпіла не змогла його переслідувати надалі й відразу почала кричати про допомогу.

Водій таксі став свідком правопорушення й одразу допоміг затримати нападника. Патрульним які прибули на місце події, чоловік передав підозрюваного і вказав на місце де він викинув речі потерпілої.

Як стало відомо, громадянин раніше вже мав проблеми з законом за грабежі. Для з'ясування всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу. Виявленого чоловіка патрульні передали слідчим.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області