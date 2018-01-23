У Дніпрі спецпризначенці затримали озброєну банду квартирних крадіїв. ФОТО

Після скоєння чергової квартирної крадіжки зі знаряддями злочину та викраденим майном зловмисників затримали співробітники кримінальної поліції, Дніпропетровського управління ДВБ НПУ та спецпідрозділу «КОРД».

Озброєні пістолетами та ножем чоловіки пересувалися на автомобілі «ВАЗ». Під час його огляду правоохоронці виявили викрадене в квартирі Соборного району золото, гроші, побутову техніку.

Наразі всі троє учасники злочинного угруповання, один з яких був раніше судимим за вбивство, затримані та знаходяться у СІЗО.

Автомобіль, викрадені речі та знаряддя злочину вилучені. Зараз слідчі перевіряють можливу причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів на території Дніпропетровської області.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області