У Сєвєродонецьку легковик на перехресті збив пенсіонера. ФОТО

До Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення 47-річного водія автомобілю «Dacia Logan» про те, що за його участі сталася ДТП з постраждалим.

На місце події негайно прибули співробітники слідчо-оперативної групи та медики швидкої-медичної допомоги.

Під час огляду місця події та опитування її учасників та свідків поліцейські встановили, що водій автомобілю рухаючись по вул. Федоренка в сторону вул. Танкістів на пішохідному переході збив 66-річного чоловіка. Внаслідок ДТП пішохід отримав перелами та після отримання допомоги в медичному закладі від госпіталізації відмовився.

Даний факт внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Поліція звертається до всіх, хто став свідком даної події звернутися до Сєвєродонецького відділу поліції за телефоном 4-41-30 або 102 та повідомити відому вам інформацію.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області