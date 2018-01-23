На Буковині вантажівка відкинула легковик в огорожу, є поранені. ФОТО
На Буковині вантажівка відкинула легковик в огорожу, є поранені. ФОТО
На трасі Чернівці-Порубне сталася дорожньо-транспортна пригода.
За попередніми висновками причиною автопригоди стали порушення Правил дорожнього руху та погодні умови.
На автошляху міжнародного значення 62-річний водій керуючи вантажним автомобілем «ФОРД» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем «Фольсваген Гольф», котрий рухався у зустрічному напрямку.
Внаслідок чого, 50-річного водія та 52-річну пасажирку легковика з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області