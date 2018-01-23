У Дніпрі патрульні поліції швидко затримали жорстокого кривдника жінки. ФОТО

Близько 12-ї години спецлінії 102 зателефонувала жінка: «У мій двір на вулиці Осетинській щойно забіг невідомий, вдарив мене по голові та зірвав золоту сережку».

Патрульні одразу прибули за вказаною адресою. Потерпіла розповіла їм як виглядав нападник і охоронці порядку розпочали обстеження прилеглої території. На вулиці Скрябіна вони помітили громадянина, схожого за прикметами на підозрюваного. Його затримали.

Жінка упізнала в ньому свого кривдника. Поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Під час поверхневої перевірки у кишені 31-річного громадянина виявили прикрасу потерпілої. Чоловіка доставили до Амур-Нижньодніпровського відділку поліції. З ним за фактом пограбування працюватимуть слідчі.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпропетровської області