На Закарпатті вбито літне подружжя, поліція розшукує підозрюваного. ФОТО

На Закарпатті вбито літне подружжя, поліція розшукує підозрюваного. ФОТО

10:20 23.01.2018
  • На Закарпатті вбито літне подружжя, поліція розшукує підозрюваного. ФОТО
  • На Закарпатті вбито літне подружжя, поліція розшукує підозрюваного. ФОТО
  • На Закарпатті вбито літне подружжя, поліція розшукує підозрюваного. ФОТО

Закарпатська поліція розшукує рахівчанина, який підозрюється у вбивстві своїх батьків.

Правоохоронці розпочали за даним фактом кримінальне провадження.
Вчора, 22 січня, близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення від мешканки Рахова, яка розповіла, що її родичі вже три дні не відповідають на її телефонні дзвінки.

Слідчо-оперативна група виїхала за вказаною адресою та виявила тіла 67-річного чоловіка та 66-річної жінки за їх місцем проживання. Обоє рахівчан мали сліди насильницької смерті. Пенсіонери жили зі своїм 30-річним сином, який вже був судимий за тяжкий злочин.

Потерпілих відправлено на експертизу.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за п. 1 ч.2 ст. 115 ККУ, тобто навмисне вбивство двох або більше осіб. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. Поліція розшукує сина потерпілих, який може бути причетним до цього злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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