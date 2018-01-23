На Полтавщині легковик злетів з траси, двоє людей у шпиталі. ФОТО

На Полтавщині легковик злетів з траси, двоє людей у шпиталі. ФОТО

11:20 23.01.2018
  • На Полтавщині легковик злетів з траси, двоє людей у шпиталі. ФОТО
  • На Полтавщині легковик злетів з траси, двоє людей у шпиталі. ФОТО
  • На Полтавщині легковик злетів з траси, двоє людей у шпиталі. ФОТО

Автомобільна аварія сталася вночі 23-го січня на автомобільній дорозі Горішні Плавні – Кременчук, біля села Піддубне.

27-річний водій «Kia» під час руху з'їхав у кювет та скоїв наїзд на дерево. Тілесні ушкодження унаслідок аварії отримали водій та його дружина – 21-річна пасажир.

Обоє нині перебувають у лікарні.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються працівниками Кременчуцької поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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