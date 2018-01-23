У Кривому Розі внаслідок потрійної ДТП поранені п’ятеро дітей. ФОТО

Напередодні, о 19:10, на вул. Сурикова м. Кривий Ріг сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 3-х автомобілів.

У результаті аварії водії автомобілів “Mitsubishi” та “Deawoo”, а також три пасажири автомобіля “Deawoo” отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні.

Попередньо, водій автомобіля «Mitsubishi» під час обгону не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем «Deawoo». Той, в свою чергу, зіткнувся з автомобілем «Mersedes», який рухався у попутному напрямку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області