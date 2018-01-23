На Тернопільщині через ризиковані розваги жахливо загинула дівчина. ФОТО

Небезпечні ігри та катання на санчатах стало причиною смерті двадцятидвохрічної жительки селища Микулинці.

Нещастя трапилося в селі Кровинка Теребовлянського району 23 січня близько опівночі.

За попередньою інформацією, четверо молодих людей вирішили покататися на санках у неординарний спосіб. Вони причепили дві пари саней до автомобіля ВАЗ і каталися селом.

На одних сиділо двоє людей, на інших - одна дівчина. На повороті сани занесло, а молоді люди випали. Одна з дівчат вдарилася головою в бетонний стовп. Її госпіталізували до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою.

Проте, врятувати життя їй не вдалося.