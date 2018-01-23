На Тернопільщині через ризиковані розваги жахливо загинула дівчина. ФОТО
На Тернопільщині через ризиковані розваги жахливо загинула дівчина. ФОТО
Небезпечні ігри та катання на санчатах стало причиною смерті двадцятидвохрічної жительки селища Микулинці.
Нещастя трапилося в селі Кровинка Теребовлянського району 23 січня близько опівночі.
За попередньою інформацією, четверо молодих людей вирішили покататися на санках у неординарний спосіб. Вони причепили дві пари саней до автомобіля ВАЗ і каталися селом.
На одних сиділо двоє людей, на інших - одна дівчина. На повороті сани занесло, а молоді люди випали. Одна з дівчат вдарилася головою в бетонний стовп. Її госпіталізували до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою.
Проте, врятувати життя їй не вдалося.
Інші учасники катань не ушкоджені. Триває слідство.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області