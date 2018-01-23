На Тернопільщині через ризиковані розваги жахливо загинула дівчина. ФОТО

На Тернопільщині через ризиковані розваги жахливо загинула дівчина. ФОТО

12:00 23.01.2018
  • На Тернопільщині через ризиковані розваги жахливо загинула дівчина. ФОТО
  • На Тернопільщині через ризиковані розваги жахливо загинула дівчина. ФОТО

Небезпечні ігри та катання на санчатах стало причиною смерті двадцятидвохрічної жительки селища Микулинці.

Нещастя трапилося в селі Кровинка Теребовлянського району 23 січня близько опівночі.

За попередньою інформацією, четверо молодих людей вирішили покататися на санках у неординарний спосіб. Вони причепили дві пари саней до автомобіля ВАЗ і каталися селом.

На одних сиділо двоє людей, на інших - одна дівчина. На повороті сани занесло, а молоді люди випали. Одна з дівчат вдарилася головою в бетонний стовп. Її госпіталізували до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою.

Проте, врятувати життя їй не вдалося.

Інші учасники катань не ушкоджені. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
В чому суть закону про деокупацію?
22.01.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи схвалюєте ви заборону радянських фільмів, де грають актори, що підтримали агресію РФ проти України?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.