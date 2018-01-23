На Львівщині "ВАЗ" після тарану с "Мерсом" вилетів у ліс, є поранені. ФОТО

На Львівщині "ВАЗ" після тарану с "Мерсом" вилетів у ліс, є поранені. ФОТО

15:20 23.01.2018
  • На Львівщині "ВАЗ" після тарану с "Мерсом" вилетів у ліс, є поранені. ФОТО
  • На Львівщині "ВАЗ" після тарану с "Мерсом" вилетів у ліс, є поранені. ФОТО
  • На Львівщині "ВАЗ" після тарану с "Мерсом" вилетів у ліс, є поранені. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 13:50 на автодорозі Львів – Краковець поблизу міста Новояворівськ.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ВАЗ 2103», 60-річний львів’янин, зіткнувся з автомобілем «Мерседес 123» під керуванням 68-річного мешканця Новояворівська.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій «ВАЗУ», а також пасажирка «Мерседесу», 67-річна жителька Новояворівська.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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