На Львівщині "ВАЗ" після тарану с "Мерсом" вилетів у ліс, є поранені. ФОТО
На Львівщині "ВАЗ" після тарану с "Мерсом" вилетів у ліс, є поранені. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 13:50 на автодорозі Львів – Краковець поблизу міста Новояворівськ.
Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ВАЗ 2103», 60-річний львів’янин, зіткнувся з автомобілем «Мерседес 123» під керуванням 68-річного мешканця Новояворівська.
Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій «ВАЗУ», а також пасажирка «Мерседесу», 67-річна жителька Новояворівська.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області