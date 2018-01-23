На Вінниччині вантажівка збила насмерть людину в інвалідному візку. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 19-ої години в смт. Тиврів на вулиці Злагоди.

Під колеса вантажного автомобіля «ЗИЛ» потрапив 52-річний чоловік, який пересувався на інвалідному візку у попутному напрямку з вантажівкою.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці пригоди.

Поліція встановлює обставини ДТП.

За кермом вантажівки перебував 58-річний житель Тиврівського району. Зі слів водія, автопригода відбулась у момент зустрічного роз’їзду з іншим автомобілем.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 52-річний потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.

Поліція з’ясовує усі обставини автопригоди, слідчим призначено ряд експертиз, які допоможуть встановити усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області