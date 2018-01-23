На Вінниччині вантажівка збила насмерть людину в інвалідному візку. ФОТО

На Вінниччині вантажівка збила насмерть людину в інвалідному візку. ФОТО

20:30 23.01.2018
  • На Вінниччині вантажівка збила насмерть людину в інвалідному візку. ФОТО
  • На Вінниччині вантажівка збила насмерть людину в інвалідному візку. ФОТО
  • На Вінниччині вантажівка збила насмерть людину в інвалідному візку. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 19-ої години в смт. Тиврів на вулиці Злагоди.

Під колеса вантажного автомобіля «ЗИЛ» потрапив 52-річний чоловік, який пересувався на інвалідному візку у попутному напрямку з вантажівкою.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці пригоди.

Поліція встановлює обставини ДТП.

За кермом вантажівки перебував 58-річний житель Тиврівського району. Зі слів водія, автопригода відбулась у момент зустрічного роз’їзду з іншим автомобілем.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 52-річний потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.

Поліція з’ясовує усі обставини автопригоди, слідчим призначено ряд експертиз, які допоможуть встановити усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
В чому суть закону про деокупацію?
22.01.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи схвалюєте ви заборону радянських фільмів, де грають актори, що підтримали агресію РФ проти України?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.