На Вінниччині вантажівка збила насмерть людину в інвалідному візку. ФОТО
На Вінниччині вантажівка збила насмерть людину в інвалідному візку. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 19-ої години в смт. Тиврів на вулиці Злагоди.
Під колеса вантажного автомобіля «ЗИЛ» потрапив 52-річний чоловік, який пересувався на інвалідному візку у попутному напрямку з вантажівкою.
Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці пригоди.
Поліція встановлює обставини ДТП.
За кермом вантажівки перебував 58-річний житель Тиврівського району. Зі слів водія, автопригода відбулась у момент зустрічного роз’їзду з іншим автомобілем.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 52-річний потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.
Поліція з’ясовує усі обставини автопригоди, слідчим призначено ряд експертиз, які допоможуть встановити усі обставини події.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області