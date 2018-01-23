У Харкові грабіжниця вдарила кухонною сокиркою неповнолітню дівчину. ФОТО

До Слобідського відділу поліції надійшло повідомлення за фактом госпіталізації 17-річної дівчини з рубленими ранами голови. Зараз стан здоров’я потерпілої задовільний.

Встановлено, що 25-річна жінка зайшла до приміщення продуктового кіоску, розташованого на провулку Зерновий. Жінка вимагала у дівчини гроші та нанесла тілесні ушкодження сокирою.



З місця події вилучені речові докази - сокира та ніж заточений з обох боків. Вилучені речі направлені на експертизу.



За скоєння злочину поліцейські оперативно затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вона знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчим відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) та п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За скоєне жінці загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

