У Херсоні поліція затримала чоловіка за збут дизайнерських наркотиків

Працівники управління протидії наркозлочинності поліції Херсонщини отримали інформацію, що 38-річний херсонець збуває психотропну речовину PVP наркозалежним жителям обласного центру. Під час чергової спроби збути «товар» зловмисника затримали.

Як розповів начальник управління протидії наркозлочинності обласного главку поліції Андрій Денисьєв, підозрюваний приймав закази від потенційних клієнтів через Інтернет-месенджери. Розповсюджував наркотики методом закладок, а з перевіреними, постійними клієнтами зустрічався особисто. Також поліцейські з’ясували, що на даний час в суді вже розглядається провадження по обвинуваченню підозрюваного у вчиненні аналогічного злочину у 2017 році.

Під час санкціонованого обшуку в його квартирі поліцейські вилучили поліетиленовий пакет зі 120 гр психотропної речовини PVP, 5 кг «канабісу» та приладдя для виготовлення психотропних речовин. За приблизними підрахунками, вартість вилучених наркотиків складає 200 тисяч гривень.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна. Наразі підозрюваному обрана міра запобіжного заходу – арешт.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області