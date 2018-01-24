Під Полтавою легковик злетів з траси та врізався у перешкоду, є загиблі. ФОТО

Під Полтавою легковик злетів з траси та врізався у перешкоду, є загиблі. ФОТО

08:20 24.01.2018
  • Під Полтавою легковик злетів з траси та врізався у перешкоду, є загиблі. ФОТО
  • Під Полтавою легковик злетів з траси та врізався у перешкоду, є загиблі. ФОТО

На 350-му кілометрі автодороги Київ – Харків, 45-річний мешканець Машівського району на автомобілі «Audi» скоїв зіткнення із бетонною конструкцією.

Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Обставини та причини аварії встановлюються працівниками Полтавського районного відділення поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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