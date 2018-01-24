На Буковині у ДТП загинув водій "Мерса" та поранений пасажир вантажівки . ФОТО

На Буковині у ДТП загинув водій "Мерса" та поранений пасажир вантажівки . ФОТО

09:42 24.01.2018
  • На Буковині у ДТП загинув водій "Мерса" та поранений пасажир вантажівки . ФОТО
  • На Буковині у ДТП загинув водій "Мерса" та поранений пасажир вантажівки . ФОТО
  • На Буковині у ДТП загинув водій "Мерса" та поранений пасажир вантажівки . ФОТО

Напередодні на околиці села Лашківки Кіцманського району зіткнулися вантажний автомобіль «Хюндай» під керуванням 28-річного чернівчанина та легковик «Мерседес-Бенц», за кермом якого перебував 38-річний житель Мамаївців.

Наразі відомо, що транспортні засоби рухалися назустріч один одному.

Від отриманих внаслідок зіткнення травм на місці події загинув водій «Мерседесу».

Під час ДТП отримав тілесні ушкодження і 28-річний пасажир вантажівки. Із забоєм хребта чоловіка госпіталізовано до лікарні. За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля на момент зіткнення був тверезий.

Для з’ясування всіх обставин автопригоди призначено низку експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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