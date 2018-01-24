В Одесі злодіїв затримали зі стріляниною, постраждав патрульний. ФОТО

До поліції надійшло повідомлення про викрадення сумки з автомобіля одеситки. Подія сталася на вулиці Левітана в Одесі.

Потерпіла вийшла з автівки, залишивши відчиненими двері. У цей час до неї підійшов чоловік і почав розповідати про несправність, яка нібито є у її транспортного засобу.

Поки незнайомець відволікав увагу жінки, його товариш витягнув з салону її сумку. У цю мить під’їхав автомобіль Volkswagen, в салоні якого знаходилися ще двоє чоловіків. Правопорушники сіли в машину і поїхали геть.



Про те, що сталося, одеситка відразу ж повідомила до поліції. За декілька хвилин на розі вулиць Академіка Корольова та Архітекторської патрульні виявили вказаний в орієнтуванні автомобіль. Вони намагалися зупинити зловмисників, однак ті почали тікати.

При цьому Volkswagen зіткнувся зі службовим автомобілем поліцейських та скоїв наїзд на патрульного. Крім того, один з чоловіків кинувся на працівників поліції з ножем.



Для припинення протиправних дій та затримання правопорушників патрульними було застосовано табельну вогнепальну зброю.

Поліцейського, постраждалого внаслідок наїзду, доставили до лікарні для надання медичної допомоги.



Усі четверо чоловіків доставлені до Таїровського відділення поліції. З ними проводяться першочергові слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

