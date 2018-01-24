На Луганщині врятовано стареньку, яка ледь не замерзла насмерть. ФОТО

До Кремінського відділу поліції надійшло повідомлення машиніста потягу про те, що проїжджаючи неподалік станції Кабанне, він побачив поблизу залізничної колії тіло людини, заметене снігом.

На місце події негайно прибули співробітники поліції, які виявили змерзлу жінку похилого віку та одразу на спецавтомобілі ДСНС доправили її до лікарні.

В ході проведення перевірки, поліцейські встановили особистість жінки - нею виявилась 68-річна мешканка с. Н. Краснянка, яка вже понад добу перебувала в розшуку, як безвісти зникла.

Про її зникнення до поліції повідомив її чоловік і розповів про те, що жінка має специфічне захворювання.

На даний час жінка знаходиться у лікарні в реанімаційному відділенні.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

