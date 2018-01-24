У порту Чорноморська автобус зіткнувся із потягом, є поранені. ФОТО

У порту Чорноморська автобус зіткнувся із потягом, є поранені. ФОТО

13:10 24.01.2018
  • У порту Чорноморська автобус зіткнувся із потягом, є поранені. ФОТО
  • У порту Чорноморська автобус зіткнувся із потягом, є поранені. ФОТО
  • У порту Чорноморська автобус зіткнувся із потягом, є поранені. ФОТО
  • У порту Чорноморська автобус зіткнувся із потягом, є поранені. ФОТО
  • У порту Чорноморська автобус зіткнувся із потягом, є поранені. ФОТО
  • У порту Чорноморська автобус зіткнувся із потягом, є поранені. ФОТО

Сьогодні вранці на території морського торговельного порту м. Чорноморськ сталося зіткнення між товарним потягом та автобусом, який перевозив людей.

За попередніми даними, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали шестеро осіб.

П’ятьом з них надано медичну допомогу на місці, одного травмованого - госпіталізовано.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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