На Рівненщині мікроавтобус серйозно травмував необачного пішохода. ФОТО

Близько 18 години на автодорозі «Киїів-Чоп» водій автомобіля «Ford Transit» здійснив наїзд на пішохода.

Чоловіка із травмами голови госпіталізували в реанімацію.



36-річний рівнянин, керуючи автомобілем «Ford Transit», поблизу зупинки "Крилів" здійснив наїзд на 31-річного пішохода, місцевого жителя, який, за попередньою інформацією, раптово вийшов на проїзну частину.

Чоловіка госпіталізували в реанімаційне відділення з численними травмами голови та у стані коми.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

За результатами медичного освідчення водій автомобіля був тверезим.

Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області