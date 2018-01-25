View the full image Щоб врятувати сільського песика на Волині бійці ДСНС примчали з Луцька. ФОТО

View the full image Щоб врятувати сільського песика на Волині бійці ДСНС примчали з Луцька. ФОТО



До Служби 101 надійшло повідомлення від мешканки села Боголюби Луцького району про те, що в яму завглибшки понад 2 метри на території її домогосподарства потрапив собака.

Визволити самотужки тварину господиня не могла, тож звернулася за допомогою до ДСНС.

До місця події були направлені співробітники 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.

Вони встановили драбину-палицю, якою пожежний-рятувальник Сергій Нестерук спустився у яму, узяв собаку на руки і підійняв на поверхню.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Волинській області