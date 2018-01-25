Щоб врятувати сільського песика на Волині бійці ДСНС примчали з Луцька. ФОТО
Щоб врятувати сільського песика на Волині бійці ДСНС примчали з Луцька. ФОТО
До Служби 101 надійшло повідомлення від мешканки села Боголюби Луцького району про те, що в яму завглибшки понад 2 метри на території її домогосподарства потрапив собака.
Визволити самотужки тварину господиня не могла, тож звернулася за допомогою до ДСНС.
До місця події були направлені співробітники 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.
Вони встановили драбину-палицю, якою пожежний-рятувальник Сергій Нестерук спустився у яму, узяв собаку на руки і підійняв на поверхню.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Волинській області