Щоб врятувати сільського песика на Волині бійці ДСНС примчали з Луцька. ФОТО

Щоб врятувати сільського песика на Волині бійці ДСНС примчали з Луцька. ФОТО

06:30 25.01.2018
  • Щоб врятувати сільського песика на Волині бійці ДСНС примчали з Луцька. ФОТО
  • Щоб врятувати сільського песика на Волині бійці ДСНС примчали з Луцька. ФОТО

До Служби 101 надійшло повідомлення від мешканки села Боголюби Луцького району про те, що в яму завглибшки понад 2 метри на території її домогосподарства потрапив собака.

Визволити самотужки тварину господиня не могла, тож звернулася за допомогою до ДСНС.

До місця події були направлені співробітники 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька.

Вони встановили драбину-палицю, якою пожежний-рятувальник Сергій Нестерук спустився у яму, узяв собаку на руки і підійняв на поверхню.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Волинській області

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