На Полтавщині фура насмерть збила людину у місці, далекому від переходу. ФОТО

Напередодні, близько 18-ї години, на автомобільній дорозі Київ – Харків у Решетилівському районі водій вантажівки скоїв наїзд на чоловіка.Від отриманих травм невстановлений пішохід загинув.

На місці ДТП наразі працювала слідчо-оперативна група Решетилівського відділення поліції.

Всі обставини встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області