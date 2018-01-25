На Полтавщині фура насмерть збила людину у місці, далекому від переходу. ФОТО

На Полтавщині фура насмерть збила людину у місці, далекому від переходу. ФОТО

10:30 25.01.2018
  • На Полтавщині фура насмерть збила людину у місці, далекому від переходу. ФОТО
  • На Полтавщині фура насмерть збила людину у місці, далекому від переходу. ФОТО

Напередодні, близько 18-ї години, на автомобільній дорозі Київ – Харків у Решетилівському районі водій вантажівки скоїв наїзд на чоловіка.Від отриманих травм невстановлений пішохід загинув.

На місці ДТП наразі працювала слідчо-оперативна група Решетилівського відділення поліції.

Всі обставини встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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