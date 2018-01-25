На Полтавщині фура насмерть збила людину у місці, далекому від переходу. ФОТО
На Полтавщині фура насмерть збила людину у місці, далекому від переходу. ФОТО
Напередодні, близько 18-ї години, на автомобільній дорозі Київ – Харків у Решетилівському районі водій вантажівки скоїв наїзд на чоловіка.Від отриманих травм невстановлений пішохід загинув.
На місці ДТП наразі працювала слідчо-оперативна група Решетилівського відділення поліції.
Всі обставини встановлюються.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області