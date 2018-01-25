Поліція швидко знайшла маленького киянина, який рушив у подорож. ФОТО

Подія сталася в Дніпровському районі Києва. Днями, близько 14:55, до столичних правоохоронців надійшла інформація, що зі школи з групи подовженого дня самостійно пішов учень 3-го класу. Коли матір прийшла забирати дитину, у навчальному закладі хлопчика вже не було.

Отримавши це повідомлення, за тривогою підняли співробітників ювенальної превенції територіального управління поліції, екіпажі патрульних, до пошуків залучили наряди нацгвардійців, розмістили орієнтування у ЗМІ та громадських місцях, а також розіслали в інші регіони.

Начальник сектору ювенальної превенції Дніпровського управління поліції Остапчук Олег розповів: "Ми опитали батьків зниклого школяра. Під час розмови мама повідомила, що з народження сина виховувала бабуся, яка проживає у місті Малин Житомирської області. Онук із нею постійно спілкувався і приїжджав до неї гостювати ".

Поліцейські припустили, що маленький "мандрівник" міг самостійно поїхати до Малина. Тож прийняли рішення перевірити вокзали, автостанції та рейсові маршрутки.

Невдовзі київським поліцейським надійшло повідомлення від патрульних, що у Житомирській області на залізничній станції вийшов хлопець, схожий за описом на зниклого.

Як було встановлено, це і був хлопчик, який втік зі школи: поліцейським він розповів, що сумував за бабусею, а тому вирішив її провідати. Він сів у електропотяг і приїхав в інше місто, де його помітили правоохоронці.

Цього ж дня дитину привезли до Києва та передали батькам, які щиро подякували працівникам поліції за оперативність та професіоналізм. З хлопчиком поспілкувалися поліцейські, які розповіли йому про небезпеки, які його можуть чекати у таких мандрівках.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві