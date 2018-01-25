View the full image У Кременчуці загадково зникла 15-річна дівчина, яка приїхала з Польщі. ФОТО

24-го січня, близько 16-ї години, 15-річна Селіна Демонт пішла з місця з місця проживання родичів у Кременчуці та до цього часу не повернулася.

Дівчина з рідними проживає у Польщі, до Кременчука приїхала в гості до родичів.

Прикмети: на зріст 170 см, волосся темного кольору, очі зелені.



Була одягена у синю куртку, чорні штани, рожеві ботинки.



Якщо Вам відоме місце перебування Селіни, або відомі обставини її зникнення, прохання повідомити до Кременчуцького відділу поліції за телефоном 098 739 2630 або «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

