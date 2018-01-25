На Київщині затримано молодика, який з пістолетом пограбував магазин. ФОТО

У Білій Церкві затримали озброєного молодика, який вночі вчинив розбійний напад на продуктовий магазин. Загорнутий у темний шарф та шапку, він погрожував пістолетом 30-річній продавчині та викрав з каси 4 500 гривень. На щастя, жінка не постраждала.

На розшук озброєного злочинця одразу ж орієнтували працівників кримінальної поліції Білоцерківського відділу поліції. Проведеним комплексом оперативно-розшукових дій, професійно та злагоджено встановили та затримали підозрюваного - 30-річного місцевого мешканця, уродженця м. Житомир.

Під час невідкладного обшуку за місцем його тимчасового проживання вилучили два пістолети з набоями, чотири радіостанції з гарнітурою, металевий лом та інші злочинні знаряддя.

Зараз молодик роздумує над своїм зухвалим вчинком у ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій) ККУ, що передбачає до 12 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області