У Львові легковик "БМВ" врізався у бетонну опору, є поранені. ФОТО

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля.

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 15:05 на вулиці Городоцькій у Львові.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «БМВ 525», 49-річний мешканець Городоцького району, не впорався з керування та в’їхав у бетонну опору.

Внаслідок автопригоди пасажир автомобіля, 47-річний житель Городоцького району, отримав тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області