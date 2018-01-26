Злодіїв, які збували фальшиву валюту, розшукує поліція Закарпаття. ФОТО

Злодіїв, які збували фальшиву валюту, розшукує поліція Закарпаття. ФОТО

00:00 26.01.2018
  • Злодіїв, які збували фальшиву валюту, розшукує поліція Закарпаття. ФОТО
  • Злодіїв, які збували фальшиву валюту, розшукує поліція Закарпаття. ФОТО
  • Злодіїв, які збували фальшиву валюту, розшукує поліція Закарпаття. ФОТО
  • Злодіїв, які збували фальшиву валюту, розшукує поліція Закарпаття. ФОТО

Правоохоронці Мукачівського відділу поліції встановлюють особи чоловіків, які минулого року в обмінних пунктах міста Мукачева збували фальшиві швейцарські франки. 

Ще минулого року до поліцейських Мукачівського відділу поліції надійшли три повідомлення від працівників обмінних пунктів валюти про те, що  двоє невідомих осіб у них обміняли франки з ознаками підроблення.

В ході розслідування поліцейські відділу встановили, що такі випадки зафіксовані в обмінних пунктах  м.Мукачева по  вулиці Миру, Возз`єднання, на одному з ринків міста  та в Ужгороді.

За даним фактом правоохоронці розпочали розслідування за ознаками ч.1 ст.199 Кримінального кодексу України «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей».

Зараз поліція встановлює осіб чоловіків, які підозрюються у збуті фальшивих купюр. Кому відома інформація про даних осіб просимо звертатись за телефонами у м.Мукачеві: 2-23-33,  095 383 05 75,  до чергової частини Мукачівського відділу поліції за адресою: вул.Я.Мудрого,8.

Конфіденційність особам, які нададуть інформацію, гарантовано.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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