Злодіїв, які збували фальшиву валюту, розшукує поліція Закарпаття. ФОТО
Злодіїв, які збували фальшиву валюту, розшукує поліція Закарпаття. ФОТО
Правоохоронці Мукачівського відділу поліції встановлюють особи чоловіків, які минулого року в обмінних пунктах міста Мукачева збували фальшиві швейцарські франки.
Ще минулого року до поліцейських Мукачівського відділу поліції надійшли три повідомлення від працівників обмінних пунктів валюти про те, що двоє невідомих осіб у них обміняли франки з ознаками підроблення.
В ході розслідування поліцейські відділу встановили, що такі випадки зафіксовані в обмінних пунктах м.Мукачева по вулиці Миру, Возз`єднання, на одному з ринків міста та в Ужгороді.
За даним фактом правоохоронці розпочали розслідування за ознаками ч.1 ст.199 Кримінального кодексу України «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей».
Зараз поліція встановлює осіб чоловіків, які підозрюються у збуті фальшивих купюр. Кому відома інформація про даних осіб просимо звертатись за телефонами у м.Мукачеві: 2-23-33, 095 383 05 75, до чергової частини Мукачівського відділу поліції за адресою: вул.Я.Мудрого,8.
Конфіденційність особам, які нададуть інформацію, гарантовано.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області