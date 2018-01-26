View the full image На Херсонщині водій вантажівки ледь не вчадів від газу просто в кабіні. ФОТО

View the full image На Херсонщині водій вантажівки ледь не вчадів від газу просто в кабіні. ФОТО



Подія сталась в Олешківському районі на автошляху М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.

Двоє поліцейських сектору реагування поліції Олешківського відділення поліції Сергій Карпенко та Євген Нечай патрулювали автодорогу по забезпеченню публічної безпеки та порядку. Їх увагу привернув вантажний автомобіль КРАЗ, який стояв на узбіччі.

Зважаючи на складні погодні умови, поліцейські підійшли до автівки дізнатися, чи не потрібна водію допомога.



В кабіні поліцейські побачили непритомного водія. Чоловік ні на що не реагував. Крім того, в кабіні відчувався характерний запах газу. Поліцейські витягнули водія на свіже повітря та надавали першу медичну допомогу до приїзду «швидкої».

52-річного чоловіка доставили в районну лікарню. Там водій опритомнів, зараз його життю нічого не загрожує. За словами лікарів, якби чоловік ще хвилин 10-15 провів у кабіні, його б уже не врятували.



Сам водій пояснив поліцейським, що вирішив перепочити та зігрітися за допомогою газового пальника. У кабіні було все зачинено, тому він не помітив, як надихався випарів та знепритомнів. На щастя, поліцейські вчасно помітили автомобіль та врятували чоловіку життя.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

