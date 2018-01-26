На Харківщині молода жінка влаштувала наркопритон у власній квартирі. ФОТО

На Харківщині молода жінка влаштувала наркопритон у власній квартирі. ФОТО

09:02 26.01.2018
  • На Харківщині молода жінка влаштувала наркопритон у власній квартирі. ФОТО
  • На Харківщині молода жінка влаштувала наркопритон у власній квартирі. ФОТО
  • На Харківщині молода жінка влаштувала наркопритон у власній квартирі. ФОТО
  • На Харківщині молода жінка влаштувала наркопритон у власній квартирі. ФОТО

До поліції надійшла інформація про те, що 28-річна мешканка міста Балаклія за місцем мешкання надає наркозалежним свою оселю для вживання наркотичних засобів.

Ця інформація знайшла своє підтвердження під час проведення санкціонованого обшуку. У квартирі жінки поліцейські виявили та вилучили пляшку з речовиною коричневого кольору з характерним запахом розчинника, два поліетиленових пакети з насінням маку у вологому стані, медичні шприци, і посуд для виготовлення наркотичної речовини.

Зловмисниця розповіла, що тривалий час вживає наркотичні засоби. В оселі жінки знаходилось ще двоє наркозалежних, яким зловмисниця надавала свою оселю для спільного виготовлення та вживання наркотиків.

Вилучені речові докази направлені на дослідження.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
В чому суть закону про деокупацію?
22.01.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

На вашу думку, чи допустимо, щоб поліцейські застосовували до затриманих чи підозрюваних надмірну силу?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.