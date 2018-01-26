На Харківщині молода жінка влаштувала наркопритон у власній квартирі. ФОТО

До поліції надійшла інформація про те, що 28-річна мешканка міста Балаклія за місцем мешкання надає наркозалежним свою оселю для вживання наркотичних засобів.

Ця інформація знайшла своє підтвердження під час проведення санкціонованого обшуку. У квартирі жінки поліцейські виявили та вилучили пляшку з речовиною коричневого кольору з характерним запахом розчинника, два поліетиленових пакети з насінням маку у вологому стані, медичні шприци, і посуд для виготовлення наркотичної речовини.



Зловмисниця розповіла, що тривалий час вживає наркотичні засоби. В оселі жінки знаходилось ще двоє наркозалежних, яким зловмисниця надавала свою оселю для спільного виготовлення та вживання наркотиків.



Вилучені речові докази направлені на дослідження.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області