На Миколаївщині під час жахливої ДТП загинули двоє людей. ФОТО

На Миколаївщині під час жахливої ДТП загинули двоє людей. ФОТО

09:22 26.01.2018
  • На Миколаївщині під час жахливої ДТП загинули двоє людей. ФОТО
  • На Миколаївщині під час жахливої ДТП загинули двоє людей. ФОТО
  • На Миколаївщині під час жахливої ДТП загинули двоє людей. ФОТО

Напередодні, о 17:00, до відділу поліції Миколаївського району надійшло повідомлення зі служби 102, що на 101 км автодороги Одеса-Мілітополь-Новоазовськ, неподалік с. Нечаяне Миколаївського району Миколаївської області, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Citroën та BMW.

Наразі відомо, що 39-річний водій Citroën, мешканець м. Южноукраїнськ, їхав в напрямку Одеси, а 46-річний водій BMW, мешканець м. Одеса, їхав у напрямку Миколаєва.

В результаті зіткнення водій Citroën та його пасажир віком близько 55 років (анкетні дані встановлюються), загинули на місці події. Водій BMW та 30-річна пасажирка Citroën з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до БСМП м. Миколаїв.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 286 КК України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб», що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Призначено проведення відповідних експертиз, триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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