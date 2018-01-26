У Кривому Розі безслідно зникла 21-річна дівчина. ФОТО

У Кривому Розі безслідно зникла 21-річна дівчина. ФОТО

10:42 26.01.2018

Євгенія Василівна Перегуда розшукуються Покровським відділенням поліції Криворізького відділу поліції.

Влітку 2017 року до поліції звернулися колеги дівчини та заявили, що вона зникла: на роботі не з’являється, а мобільний телефон вимкнутий.

Уродженка одного із сіл Широківського району проживала у Кривому Розі та працювала медичної сестрою в одній з лікарень міста. Дівчину останній раз бачили її знайомі 19 липня 2017 року.

Прикмети: на вигляд 20 років, зріст 165 см, середньої статури, очі карі, волосся довге, чорне. Особливих прикмет дівчина не має.

Якщо Ви володіє будь-якою інформацією стосовно зниклої дівчини просимо Вас повідомити до Покровського відділення поліції за телефонами 102, 098-65-00-201, 093-78-48-253, 096-298-70-07.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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