Підозрюваного у навмисному вбивстві розшукує поліція Сумщини. ФОТО

Підозрюваного у навмисному вбивстві розшукує поліція Сумщини. ФОТО

23:00 26.01.2018

Охтирським відділом поліції ГУНП в області за скоєння особливо тяжкого злочину розшукується Петросян Гарегін Рафікович, 1963 р.н. уроженець Грузії, громадянин Російської Федерації, до скоєння злочину проживав у м. Охтирка, що на Сумщині.Чоловік 17 липня 2015 року скоїв навмисне вбивство, й відтоді переховується від суду та слідства.

На вигляд підозрюваному 50-55 років, зріст 170 – 175 см., середньої статури, обличчя овальне, волосся коротке, русяве.

Поліція Сумщини звертається з проханням до всіх громадян, кому відоме місцеперебування розшукуваного, або хто бачив його, повідомити про це за телефонами:
- (0542) 667-029, 667-129 – розшуковий відділ УКР ГУНП,
- (0-5446) 2-33-44, (095) 177-98-20, (067) 542-35-87 – чергова частина Охтирського ВП;

Анонімність та конфіденційність гарантовані!.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

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